Üye Girişi
Haberler

Kendini Polis Olarak Tanıtarak 3 Milyon TL Dolandıran 8 Kişi Tutuklandı

Kendini Polis Olarak Tanıtarak 3 Milyon TL Dolandıran 8 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda, kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 3 milyon TL dolandıran 19 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kendini polis olarak tanıtıp 3 milyon TL vurgun yapan 8 kişi tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşı 3 milyon dolandıran 19 şahıs Isparta merkezli 6 ilde yapılan koordineli çalışmalar sonucu yakalandı. Şahıslardan 8 'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da yaşayan Ş.Ö. isimli şahıs kendisini telefonla arayarak Polis olarak tanıtan şüpheli şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 3 milyon TL parasının başka banka hesaplarına transfer etti. Transfer işleminin ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş şikayette bulundu. Olayla ilgili harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucu İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Şanlıurfa illerinde ikamet ettikleri tespit edilen 19 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla Isparta merkezli 6 ilde koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonrası şahıslar yakalandı. 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanırken, 10 şahıs ise ifade işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.1 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi. Ayrıca şahısların yapılan ev aramasında 13 cep telefonu 201 sim kart, 1 adet 7.65 tabanca, 5 adet fişek bulundu. Ekiplerce el konulan dijital materyallerin incelemesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RUKİYE SENEM OK - 3.Sayfa

Dolandırıcılık Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Isparta Polis Hukuk Suç

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 'Narin babaevinde öldürüldü' haberlerinin ardından Güran ailesinden dikkat çeken açıklama

'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberlerinin ardından aileden dikkat çeken açıklama

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Ekim An26 Ağustoskara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TBMM kapalı oturum nedir? Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda, CANLI - ŞİFRESİZ nereden izlenir (2. ELEME TURU)? ZTK fikstürü! TBMM kapalı oturum ne zaman, saat kaçta? Nobel Barış Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Kimya Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Fizik Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Ekonomi Ödülünü kim kazandı 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.