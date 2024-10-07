Kendini Polis Olarak Tanıtarak 3 Milyon TL Dolandıran 8 Kişi Tutuklandı

Kendini polis olarak tanıtıp 3 milyon TL vurgun yapan 8 kişi tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşı 3 milyon dolandıran 19 şahıs Isparta merkezli 6 ilde yapılan koordineli çalışmalar sonucu yakalandı. Şahıslardan 8 'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da yaşayan Ş.Ö. isimli şahıs kendisini telefonla arayarak Polis olarak tanıtan şüpheli şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 3 milyon TL parasının başka banka hesaplarına transfer etti. Transfer işleminin ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş şikayette bulundu. Olayla ilgili harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucu İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Şanlıurfa illerinde ikamet ettikleri tespit edilen 19 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla Isparta merkezli 6 ilde koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonrası şahıslar yakalandı. 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanırken, 10 şahıs ise ifade işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.1 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi. Ayrıca şahısların yapılan ev aramasında 13 cep telefonu 201 sim kart, 1 adet 7.65 tabanca, 5 adet fişek bulundu. Ekiplerce el konulan dijital materyallerin incelemesinin devam ettiği bildirildi.