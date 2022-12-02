Kendilerini yaraladığı iddiasıyla Efe'yi 4 saatlik işkenceyle öldürmüşler

ADANA'da bir süre önce silahlı saldırıya uğrayan Şahin (47) ve Musa Koç (29) kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündükleri Efe Beytekin'i (20), yeğenleriyle silahla tehdit edip, kaçırdı.

ADANA'da bir süre önce silahlı saldırıya uğrayan Şahin (47) ve Musa Koç (29) kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündükleri Efe Beytekin'i (20), yeğenleriyle silahla tehdit edip, kaçırdı. Evlerinin deposunda sandalyeye oturttukları Beytekin'i yaklaşık 4 saat boyunca sopa, su hortumu, tekme ve yumruklarla döven şüpheliler, fenalaşması üzerine ambulans çağırdı. Kırılan kaburgaları akciğerine batan ve beyin kanaması geçiren Beytekin hayatını kaybederken, operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde 14 Kasım gecesi evlerinden çıkan Şahin ve Musa Koç kardeşler, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Silahtan çıkan saçmalarla kolundan yaralanan Şahin Koç ile sırtından yaralanan kardeşi Musa Koç, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, Mehmet ve Musa Koç kardeşler ile yeğenleri M.K., Mert Palabıyık ve arkadaşı Ahmet Serkan Ceylan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.