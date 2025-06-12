Kendi imkanlarıyla doğurduğu bebeğini çatıya bırakıp ölmesine neden olan anne tutuklandı

Kendi imkanlarıyla doğurduğu bebeğini çatıya bırakıp ölmesine neden olan anne tutuklandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde, nikahsız birliktelik sonucu hamile kalan ve kendi imkanlarıyla doğum yapan genç kadın, bebeğini çatı katına bırakarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından yapılan operasyonla anne F.İ. ve 4 kişi gözaltına alındı. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden anne F.İ. tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendi imkanlarıyla doğurduğu bebeği çatı katına bırakıp, ölmesine neden olan anne F.İ. (20) tutuklandı, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, 6 Haziran günü Bornova ilçesinde meydana geldi. F.İ., iddiaya göre, nikahsız birliktelikten hamile kalarak evinin banyosunda kendi imkanlarıyla bir bebek dünyaya getirdi. F.İ., ailesinden sakladığı bebeği, beze sarıp çatı katında ölüme terk etti. Çatıdan gelen sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polislerin bulduğu bebek, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALIRKEN ANNE TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, anne F.İ. ile Ş.İ. (51), İ.E.Ş. (40), A.İ. (22) ve S.İ. (16), yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezideki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne F.İ. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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