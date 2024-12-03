Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Kediyi öldürüp yiyen kadının tutuklanma anları kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Ohio eyaletinde 27 yaşındaki Allexis Ferrell isimli bir kadın bir hayvana acı çektirme, işkence yapma ve öldürmekle suçlandı. 27 yaşındaki kadının sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği ifade edildi. Komşularının duruma tanık olarak polise haber vermesi üzerine Ferrell yaka paça tutuklandı. Mahkemede yargıç, Ferrell'i ulusal bir utanç kaynağı olarak nitelendirdi.

ABD'nin Ohio eyaletinde 27 yaşındaki Allexis Ferrell isimli bir kadın, sokaktan bulduğu rastgele bir kediyi öldürüp komşularının gözü önünde yedikten sonra tutuklandı. Tutuklanma anları saniye saniye polislerin vücut kamerasına yansıyan Ferrell, Massillon Independent'ın haberine göre hakim karşısına çıktı.

"İĞRENMEYİ İFADE EDEMİYORUM"

Stark County Ortak Dilekçe Hakimi Frank Forchione, 27 yaşındaki Allexis Ferrell'e mahkemede, "Bana göre, toplumumuz için büyük bir tehlike oluşturuyorsunuz. Bu bana iğrenç geliyor. Yani, herhangi birinin bir hayvana bunu yapması. Bunu anlayıp anlamadığınızı bilmiyorum. Bu suçun bana yaşattığı hayal kırıklığını, şoku, iğrenmeyi ifade edemiyorum. Birinin bir kediyi yemek istemesine neyin sebep olabileceğini bilmiyorum." dedi.

Mahkeme Ferrell'e, hayvanlara zulmetme suçlamasını kabul ederek ceza verdi. Hakimin sert eleştirilerinin sonrasında Ferrell 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ferrell'in cezasını bitirmesinin sonrasında ise yatarak uyuşturucu ve alkol tedavi görmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.

Kediyi öldürüp yiyen kadının tutuklanma anları kamerada
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
img

Kalben ödül gecesine erkek kılığında katıldı
img

Deniz kaplumbağası yiyen 3 kişi öldü, onlarca kişi hastanelik oldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOguz zzz:

Batıda Müslüman var İslam yok,Doğuda İslam var Müslüman yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.