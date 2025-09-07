Haberler

Keçiören'de Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yalnız yaşayan Maliye Uzmanı Hilal E., evinde hareketsiz halde bulundu. Kardeşi tarafından fark edilen olay sonrası sağlık ekipleri, Hilal E.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeni şüpheli olarak değerlendiriliyor ve polis inceleme başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu

Esertepe Mahallesi Melike Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Maliye Uzmanı Hilal E.'den bir süredir haber alamayan kardeşi Seral E. eve gitti. Ablasını hareketsiz halde bulan Seral, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hilal E.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Hilal E. kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
