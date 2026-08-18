Eskişehir'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 25 Bin TL Ceza ve 6 Ay Ehliyet Yasağı

Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Yapılan kontrollerde 1,62 promil alkollü olduğu belirlenen erkek sürücüye 25 bin TL ceza kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, dün gece Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ruhi Kaymaz Caddesi ile Ozan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.B. idaresindeki 34 NHU 300 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 34 PZB 137 plakalı SUV araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerince yapılan alkol testinde sürücülerden C.B.'nin 1,62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı