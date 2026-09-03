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Adana'da Vatandaş Kendi Tabelasıyla Kazalara Geçit Vermedi

Adana'da Vatandaş Kendi Tabelasıyla Kazalara Geçit Vermedi
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Adana’da sürekli kazaların yaşandığı yolda vatandaş kendi imkanlarıyla yaptığı yön ve uyarı tabelalarıyla sürücüleri uyarmaya başladı.

Adana'da sürekli kazaların yaşandığı yolda vatandaş kendi imkanlarıyla yaptığı yön ve uyarı tabelalarıyla sürücüleri uyarmaya başladı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde sulama kanalı yolunda farklı yönlerden gelen araçların birleştiği noktada sık sık kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Meydana gelen kazalarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda akrabası kaza geçiren Hüseyin Azim Tayboğa, "Burada yol birleşiyor ama kimse dikkate almıyor. Burada sürekli kaza oluyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Kazaların meydana geldiği noktaya yakın iş yerinde çalışan Mehmet Keser ise yaralıların yardımına sürekli kendilerinin koştuğunu belirterek, "Burada sürekli kaza oluyor, hep yaralıları biz kurtarıyoruz. Buraya bir kasis, levha yapmalarını istiyoruz. Böyle dikkat çeksin diye tabelalar yaptım. Kendi imkanlarımla yaptım" diye konuştu.

Yoldan geçen taksi sürücüsü Mehmet Akgül de bölgede sık sık kazalara şahit olduklarını ifade ederek, yetkililerden yol üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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