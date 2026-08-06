Eskişehir'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Eskişehir'de kontrolden çıkarak orta refüje çıkan otomobilin kazasına müdahale etmek için duran polis aracına otomobil çarptı. Zincirleme kazada 1'i polis 1'i bekçi ile otomobilde bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y.O. idaresindeki 26 ABC 393 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolu ikiye ayıran yeşil alandaki orta refüje çıktı. Sürücü E.Y.O. kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine bekçi İ.K. yönetimindeki 26 A 7400 plakalı polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk kazayı incelemek ve bulvarda güvenlik önlemi almak amacıyla yol kenarında durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 06 DJM 665 plakalı otomobil, durmakta olan polis aracına arkadan çarptı.

Kazaya gelen ekipler de yaralandı

Meydana gelen ikinci çarpışmanın şiddetiyle polis aracında bulunan polis memuru K.Ç. ve bekçi İ.K. ile otomobilin sürücüsü Y.G. ve araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis, trafik ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı