Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya taş, sopa ve bıçaklarla saldırdılar
Gaziantep'te akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi. Bir kaza sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri, devrilen Fransa plakalı minibüsü çekici ile kaldırmak isterken araçtakilerin taş, sopa ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 4 jandarma hafif yaralanırken 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te, 18 yaşındaki A.Ö.A. yönetimindeki Fransa plakalı minibüs sabah saatlerinde Nurdağı ilçesi Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
JANDARMAYA ENGEL OLMAK İSTEDİLER
Kazada minibüs sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gelen jandarma ekipleri, kaza yapan minibüsü çekici ile kaldırarak yolu ulaşıma açmak istedi.
TAŞ, SOPA VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR
Ancak, araçta seyahat ettiği belirlenen grup, jandarma ekiplerinin minibüsü çekici ile kaldırmasına engel olmak istedi. Bu sırada grup, taş, sopa ve bıçaklar ile jandarmaya saldırdı.
4 JANDARMA YARALANDI
Çıkan arbedede 4 jandarma personeli hafif yaralandı. Gelen takviye ekipler tarafından etkisiz hale getirilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kontrollerinde Suriye uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.