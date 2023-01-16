Kaza sonrası araçtan çıkamayan engelli sürücü, donarak öldü 3. Sayfa Haberleri Tunceli'nin Hozat ilçesinde şarampole uçan araç, sabah saatlerinde çevredekiler tarafından fark edildi. Olay yerine gelen ekipler, aracın içinde sıkışan bedensel engelli sürücünün donarak hayatını kaybettiğini belirledi. Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. DONARAK CAN VERMİŞ Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tunceli 3. Sayfa Haberler

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