Ameliyat olan Aras Bulut İynemli'den hastane odasından ilk kare geldi

"Deha" dizisinde başrol "Devran" karakteriyle son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, dizi setinde aksiyon sahnesi çekilirken geçirdiği kaza sonucu ayak bileğini kırdı. 34 yaşındaki ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Dün ameliyat olan İynemli'nin bir süre evinde dinleneceği ve dizinin çekimlere ara verildiği öğrenildi.

HASTANE ODASINDAN İLK PAYLAŞIM

Geçirdiği ameliyat sonrası Aras Bulut İynemli'den hastane odasından ilk kare geldi. Dostlarıyla hasta yatağında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan İynemli paylaşımına, "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." notunu düştü.

BABASINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan İynemli birkaç ay önce de baba acısıyla sarsılmıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti.