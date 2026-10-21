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Kayseri Melikgazi'de tavanın çökmesiyle yaşlı kadın bir gözünü kaybetti, oğlu konuştu

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Kayseri Melikgazi'de tavanın çökmesiyle yaşlı kadın bir gözünü kaybetti, oğlu konuştu Haber Videosunu İzle
Kayseri Melikgazi'de tavanın çökmesiyle yaşlı kadın bir gözünü kaybetti, oğlu konuştu
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Kayseri Melikgazi'de bir binanın 3. katında tavan çöktü; yaşlı kadın yaralandı. Tedavisi süren kadının burnunun kırıldığı ve bir gözünü kaybettiği öğrenildi; oğlu, 'Akla, hayale gelecek bir olay değil' dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tavanın çökmesi sonucu bir gözünü kaybeden yaşlı kadının oğlu, "Akla, hayale gelecek bir olay değil" dedi.

Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'nde bulunan bir binada iki gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, binanın 3. katında yaşayan Fatma Özer'in (75) üzerine henüz bilinmeyen bir sebepten tavan çöktü. Olayda yaşlı kadın yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri F.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden yaşlı kadının burnunun kırıldığı ve bir gözünü kaybettiği öğrenildi.

"Akla, hayale gelecek bir olay değil"

Olayı anlatan kadının oğlu Zafer Özer, "Pazartesi günü akşam saatlerinde annem, kanepede uzanırken yukarıdan yüksek bir gürültüyle tavanın sıvası üstlerine çöküyor. Yanında bulunan ablam ilk müdahaleyi yapıyor. Sonrasında polis ve ambulansa haber veriyorlar. Annem Erciyes Üniversitesi'nde tedavi altına alındı. Sonrasında ameliyata alındı ve gözünün mercek ile ağ tabakasının yarıldığını söylediler. Bundan dolayı annem görme kabiliyetini kaybetti. Çok üzgünüz. Tedavisi halen devam ediyor. Görünmez bir kaza oldu. İnşallah başkasının başına gelmez. Müteahhitlere de seslenmek istiyorum. İnsanlar evlerinde güvende otursunlar. Ben daha önce böyle bir görmedim. Akla, hayale gelecek bir olay değil. Televizyon izlerken bir anda tavan başınıza çöküyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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