Kayseri Melikgazi Danişmetgazi'de 48 yaşındaki adam tüfekle yaşamına son verdi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 48 yaşındaki bir adam, tüfekle kendini vurarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danişmetgazi Mahallesi Yazıbaşı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, ikametten silah sesi duyan yakınları içeri girdiklerinde L.B.'yi (48) tüfekle vurulmuş olarak hareketsiz halde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde L.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

L.B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı