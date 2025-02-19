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Otobüste 700 kilometre boyunca herkes yaşlı adamı uyuyor zannetti, molada öldüğü anlaşıldı

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Kayseri'den Bursa'ya seyir halinde olan yolcu otobüsüne binen 81 yaşındaki adam, memleketine 700 kilometre kala hayatını kaybetti. Otobüse binmeden önce uyku hapı kullandığı öne sürülen adamın hayatını kaybettiğini kızı molada fark etti. Yaşlı adamın cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayseri'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünde yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Enver Ekiz (81), kızı ve damadıyla memleketine dönmek için Kayseri'den otobüse bindi.

UYKU HAPI ALDI, BİR DAHA UYANAMADI

Otobüste uyku hapı kullanan Ekiz, bir süre sonra uyandı. Tekrar uyku hapı istemesi üzerine kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola veren otobüste bulunan Ekiz'in kızı, babasını kaldırmak için dürttü. Enver Ekiz'in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MEMLEKETİNE 700 KİLOMETRE KALA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Memleketine 700 kilometre kala hayatını kaybeden Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otobüste 700 kilometre boyunca herkes yaşlı adamı uyuyor zannetti, molada öldüğü anlaşıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

buradan çıkan sonuç: ecelin nerede geleceği belli olmaz bu nedenle ahiretinize ciddi çalışın yoksa geri dönüş olmayacak pişmanlık fayda etmeyecek.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHALİL ALKIŞ:

Burada çıkan sonuç güvensiz haber. Kayseri Bursa arası 6 yüz küsür km. Rahmetlinin memleketi nere ki! Bursadan sonra 7 yüz km kala ecel geliyor.

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Yorum Beğenme0
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