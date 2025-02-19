Otobüste 700 kilometre boyunca herkes yaşlı adamı uyuyor zannetti, molada öldüğü anlaşıldı

Kayseri'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünde yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Enver Ekiz (81), kızı ve damadıyla memleketine dönmek için Kayseri'den otobüse bindi.

UYKU HAPI ALDI, BİR DAHA UYANAMADI

Otobüste uyku hapı kullanan Ekiz, bir süre sonra uyandı. Tekrar uyku hapı istemesi üzerine kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola veren otobüste bulunan Ekiz'in kızı, babasını kaldırmak için dürttü. Enver Ekiz'in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MEMLEKETİNE 700 KİLOMETRE KALA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Memleketine 700 kilometre kala hayatını kaybeden Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.