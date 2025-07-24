Kayseri'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Bıçaklı Kavga

Kayseri'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Bıçaklı Kavga
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 361. Sokak üzerinde meydana gelen olayda; yabancı uyruklu M.S. ile S.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., M.A.'yı bıçakladı. Şahıs vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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