Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti
Kayseri'de üniversite öğrencisi bir kadın, eski eşi tarafından fakülte önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde yaşanan dehşet, üniversiteyi yasa boğdu. Eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan 3 çocuk annesi üniversite öğrencisi Meliha K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle M.K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN KAMPÜSTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan M.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalanırken, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERÜ'DEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Erciyes Üniversitesi tarafından öğrenci ve personeline iletilen mesajında, "Değerli öğrencilerimiz ve personelimiz, kampüsümüzde bugün meydana gelen münferit olayın faili, emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanmıştır. Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz gerekli tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz planlandığı gibi aksamadan devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
