Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi: Saniyelerle kurtuldular
Güncelleme:
Kayseri'nin Talas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, kafeteryaya girdi. Kazayı saniyelerle atlatan iki müşteri güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olayda yaralanan kimse olmazken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeteryaya girdi. Kafeteryaya gelen 2 müşteri kazayı saniyelerle atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, S.E.U. yönetimindeki 06 KYY 38 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir kafeteryaya girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı saniyelerle atlattılar

Öte yandan, otomobil kafeteryaya girmeden saniyeler önce 2 kişinin aracın girdiği bölümdeki masaya oturmak üzere olduğu ve kazayı saniyelerle atlattıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
