Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından ayrılmadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolü kaybolan otomobil yolun karşısına geçerek, takla attı. Kazada sürücü otomobilde sıkışırken, kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralı yolcu arkadaşı kurtarılana kadar başından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, A.H.B. yönetimindeki 38 ANU 177 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek, takla attı. Kazada A.H.B. otomobilde sıkışırken, İ.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de takla atan otomobilde sıkışan A.H.B.'yi çıkartmak için çalışma yaptı. Kazada yaralanan İ.Ç. otomobilde sıkışan arkadaşı A.H.B.'nin çıkarılma çalışmaları süresince başından bir saniye bile ayrılmadı. A.H.B. otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulansa alınırken, İ.Ç. arkadaşına ilk müdahale yapılırken, gözyaşlarına hakim olamadı. A.H.B. ve İ.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ