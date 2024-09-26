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Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana gelem trafik kazasında; Cahit Yıldırım yönetimindeki 38 SA 357 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Cahit Yıldırım, eşi Tuğba Yıldırım ve B.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan Cahit Yıldırım ve Tuğba Yıldırım ile hafif yaralı B.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tuğba Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tomarza kayseri trafik

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