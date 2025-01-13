Kayseri'de Terörle Mücadele Operasyonu: 10 Kişiye İşlem Yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 10 kişiye terörden işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5-12 Ocak tarihleri arasında yapılan terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda; sol terör örgütüne yönelik soruşturmalarda 1, PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 1 ve FETÖ soruşturmaları çerçevesinde 5 şahıs olmak üzere 10 şahsa işlem yapıldı.

Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; vatandaşların huzuru için yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ