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Kayseri'de Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon: 20 Gözaltı ve 884 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kayseri'de Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon: 20 Gözaltı ve 884 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 884 adet uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 884 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 20 şahsa gerekli adli işlemler yapılırken 10 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda ayrıca 884 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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