Kayseri'de Servis Araçlarına Denetim
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, personel servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 151 aracı kontrol etti ve 32 aracın mevzuata aykırı olduğuna karar verdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce personel servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; toplam 151 personel servisi kontrol edildi, 32 servis aracına ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle işlem yapıldı.
Denetim faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa