Kayseri'de Servis Araçlarına Denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce personel servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; toplam 151 personel servisi kontrol edildi, 32 servis aracına ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle işlem yapıldı.

Denetim faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi. - KAYSERİ