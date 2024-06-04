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Kayseri'de düşen askeri eğitim uçağında şehit olan askerlerin kimlikleri açıklandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de düşen askeri eğitim uçağında şehit olan askerlerin kimliğinin Albay Uğur Yıldız ve Albay Gökhan Özen olduğunu açıkladı. Olayın sebebi ise kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikat sonucunda belirlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin kimliğinin Albay Uğur Yıldız ve Albay Gökhan Özen olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin kimliğinin Albay Uğur Yıldız ve Albay Gökhan Özen olduğunu açıkladı.

Açıklamada, olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin incelenmesi ve idare tahkikat sonucunda açıklığa kavuşacağı ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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