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Kayseri'de Sahte Alkol Üreten Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Sahte Alkol Üreten Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kayseri'de evinde sahte alkol üreten bir şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda 35 şişe sahte alkol ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyet, sahte alkol konusunda vatandaşları uyardı.

Kayseri'de evinde sahte alkol üreterek piyasaya süren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.B.A.'nın (24) evinde alkol üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli İ.B.A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 35 şişe sahte alkol, 15 litre etil alkol, 153 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, 1 Adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 adet pompalı tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetten sahte alkol uyarısı

Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara sahte alkol konusunda uyarılarda bulunularak, "Son günlerde ülkemizin çeşitli illerinde sahte alkolden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diler, hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Vatandaşlarımızın sahte alkole karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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