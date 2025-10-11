Kayseri'de Restoranda Çıkan Yangın Panik Yarattı

Haberler

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir restoranda çıkan yangın, üst kattaki dairenin camlarının çatlamasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek daireye sıçramadan söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın altında bulunan restoranda çıkan yangında, üst kattaki dairenin camları çatlarken yangın itfaiye ekipleri tarafından daireye sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Tarif Sokak üzerinde bulunan 14 katlı binanın altındaki restoranda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede kullanırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevler üst dairenin camlarını kırarken, yangın daireye ulaşmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Restoranda çıkan yangın bina sakinlerinde korku ve paniğe neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
