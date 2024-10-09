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Kayseri'de Otobüs Bekleyen Öğretmenlere Çarpan Kamyon Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Kayseri'de Otobüs Bekleyen Öğretmenlere Çarpan Kamyon Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Kayseri'de otobüs bekleyen öğretmenleri alan hafif ticari araca çarpan kamyon sonucunda meydana gelen kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan diğer öğretmenler ve sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de otobüs bekleyen öğretmenleri alan hafif ticari araca kamyon çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahzemin İmam-Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmenler H.K., Ö.Ç., C.Y.ve O.M. evlerine gitmek için otobüs durağına geçti. Bu sırada öğretmenleri gören mahalleli Y.K., 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla öğretmenleri aldı. Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin Mahallesi Kayseri-Ankara Karayolu'nda kavşaktan dönmek isteyen hafif ticari araca M.K. idaresindeki 38 HP 824 taş yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, kamyonda şarampolden arağı ters döndü. Kazada hafif ticari araçta bulunan öğretmenlerden H.K., Ö.Ç., C.Y.ve O.M.ve sürücü Y.K. ile kamyon sürücüsü M.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede okulda görevli fen bilgisi öğretmeni H.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar da ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Öte yandan, kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan hafif ticari otomobilin sürücüsü Y.K. da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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