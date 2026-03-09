Firari hükümlü evde halıların arasında yakalandı

Haberler

Kayseri'de 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 24 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.A.E., saklandığı halıların arasında yakalandı. Ekipler, aranan şahıslarla ilgili düzenledikleri operasyon sonucunda M.A.E.'yi tutuklayarak cezaevine teslim etti.

Kayseri'de 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ikamette saklandığı halıların arasında yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.E. (32) ikamette saklandığı halıların arasında yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.A.E. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

