Ünlü fenomene eşi ve ailesinden öldüresiye dayak

Kayseri'de kukla sanatçısı ve sosyal medya fenomeni Adem Ocaktan, kardeşi ve oğlu ile birlikte Malatya'da gösteri yapmak için hazırlık yaptığı sırada boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesi tarafından darbedildi. 3.7 milyon takipçiye sahip olan Ocaktan'ın yaşadığı dehşet anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Kukla sanatçısı ve sosyal medya fenomeni Adem Ocaktan, eşi H.O., kayınbabası H.Ç. ve kaynı İ.Ç. tarafından Kayseri'de darbedildi.
  • Olayda Ocaktan'ın kardeşi B.O.'nun kafasına 17 dikiş atıldı, kaburgası kırıldı ve iç kanaması oluştu.
  • 13 yaşındaki oğlu E.O. da sopa darbeleri aldı ve psikolojisi bozuldu.

Kayseri'de yaşayan kukla sanatçısı ve sosyal medya fenomeni 41 yaşındaki Adem Ocaktan, iddiaya göre Malatya'da gösteri yapmak için oğlu E.O. ve kardeşi B.O. ile birlikte hazırlık yaparken gece iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi H.O., kayınbabası H.Ç. ve kaynı İ.Ç. tarafından darbedildi.

O ANLAR KAMERADA

Ocaktan, kardeşi ve 13 yaşındaki oğlu sopalarla darbedilirken, yaşanan kavga ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÖLESİYE VURDULAR, KAFASINI YARDILAR..."

Gece hazırlık yapmak için geldiklerinde iş yerinin ışıklarını açık bulduklarını söyleyen Adem Ocaktan, "1 Kasım gecesi saat 03.30 sıralarında iş yerime geldim. Buradan Malatya'da bir gösteriye gitmek için aracıma malzeme yükleyecektim. Kapıyı açtığımda içeride alarmın çaldığını ve lambaların yandığını fark ettim. Yanımda kardeşim ve 13 yaşındaki oğlum vardı. İçeride hırsız aramaya ve bağırmaya başladık ve polisi aradık. Aradan 2-3 dakika geçti ve aracıma doğru bir ışık gördüm. Polis arabasıdır karşılayayım dedim ve yürüdüm. Araç durduğunda sivil araç olduğunu fark ettim ve içindekilerin kayınbabam, kaynım ve eşim olduğunu gördüm. 'Siz benden kaçabileceğinizi mi sandınız? Hayırdır nereye kaçıyorsunuz?' dedi. Ben de kaçmadığımı, işe gittiğimi söyledim. Konuşacağımızı söyledi, ben de 'Gecenin bu saatinde neyi konuşacağız' dedim. Orada yavaş yavaş küfürler savurmaya başladılar bize. Daha sonra eşim benim öz, kendisinin üvey oğluna 'Bu evliliğimizi yıktı' diyerek içeriye itti. Ardından kayınbabam ve kaynım dışarıda kardeşimle diyaloğa girdi. İtiş kakış başladı, sopa aldılar ellerine ve kardeşime vurdular. Bu sırada ben, oğlum ve eşim arasındaki arbedeyi ayırmaya çalıştım. İçeri girdiler, kardeşime ölesiye vurdular. Kafasını yardılar. Çok ağır küfürler ettiler" dedi.

"17 DİKİŞ ATILDI, KABURGASI KIRIK, İÇ KANAMASI VAR"

Ocaktan, oğlunun da psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, "Kardeşim bayıldı ve kafasına 17 dikiş atıldı. Kaburgası kırık, akciğerinde yaralanma, iç kanaması var. Adli tıp raporlarıyla da bunların hepsi mevcut. Benim 13 yaşındaki oğluma burada eşim saldırıya geçiyor. İki kere değnek darbesi vuruyor ve çocuk sağa sola kıvrılıyor. Bu tarafa kaçıyor ve ben kızıyorum, 'burada gezme' diye. O sırada oğlum bu tarafa geliyor ve arbede yeniden başlıyor. Kayınbabam kafasına sopayla vuruyor. Ben üzerine atlıyorum. Çocuk oraya bayıldı, kardeşim buraya bayıldı. Ben de bu ayırma esnasında yere düştüm. Kalçama, gözüme darbe aldım. Gözümde risk var. Raporlarda da mevcut. Ben kendime üzülmüyorum, oğluma üzülüyorum. Psikolojisi altüst oldu. Kardeşime üzülüyorum, benim için burada kendini feda etti. İş göremez raporu var. Şu anda onlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Buradan suç delillerini, malzemelerini yanında götürerek kaçtılar. Onların yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

