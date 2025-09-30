Kayseri'de Kavga: 19 Yaşındaki Genç Öldürüldü, Kardeşler Hakim Karşısında

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili yargılanan kardeşler hakim karşısına çıktı.

18 Ocak günü Kazım Karaberkir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki E.Ç.'nin öldürülmesiyle ilgili yargılanan kardeşler M.Ü. ve M.A.Ü., hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar M.Ü. ve M.A.Ü. ve olayda hayatını kaybeden E.Ç.'nin yakınları katıldı. Duruşmada dinlenen M.Ü., E.Ç.'yi mahalleden tanıdığı ve aralarında bir husumet olmadığını belirterek, yabancı uyruklu İ.A.M.'ye sattığı motorun parasını alamadığı için İ.A.M. ile konuşmak için gittiğini ve olay yerinde E.Ç.'nin kendilerine tüfek ile ateş ettiğini söyledi. Kardeşi ve ailesinin de kendisinin peşinden geldiğini belirten M.Ü., silah sesinin ardından annesinin çığlık atması nedeniyle E.Ç. ve beraberindekilerin üzerine doğru koştuğunu ifade ederek, "Kaçarken birinin bıçak düşürdüğünü gördüm. 8 kişilerdi, 4-5'i aynı binaya girdi. Ben de arkalarından girdim. Üst kata çıktığımda E.Ç. merdivenlerin üst tarafındaydı, küfretti. Tüfeği bana doğrultunca ben de vuracağını sanıp bıçağı rastgele salladım. Kardeşimin elinde bir şey vardı ama onun da E.Ç.'ye vurup vurmadığını bilmiyorum. Ev sahibi 'ne oluyor' diye bağırdı, ben de 'ambulansı ara' diye bağırdım" dedi.

M.Ü.'nün kardeşi sanık M.A.Ü. ise ağabeyinin telefon konuşmalarını duyduğunu ve onu takip ettiğini belirterek, "Ağabeyim de ben de evden bıçak alıp çıkmadık. Ağabeyimi takip ettim. Boş arazide onlarla görüştü. Ağabeyim yabancı uyruklu İ.A.M.'yi çağırdı 'gel konuşalım' dedi, 7-8 kişilerdi. E.Ç. ile S.S. ve yabancı uyruklu İ.A.M.'de tüfek vardı. E.Ç. 'konuşacak bir şey yok' dedi. Ağabeyim de 'bir konuşalım böyle olmaz' dedi. E.Ç. 'para mara yok' dedi, küfretti ve ağabeyime doğru ateş etti. Ben ağabeyimin çaprazındaydım. Onlar ateş edince yere yatmıştım. Ayağa kalktım. Ben kalkarken ağabeyim onların üzerine koşuyordu. Karşı taraf da kaçıyordu. Ben de ağabeyimi durdurmak için peşinden koştum. İki katlı müstakil eve doğru 7-8 kişi koşuyordu. Ağabeyim de arkalarından koşuyordu onun arkasından da ben gittim. E.Ç.'nin binaya girdiğini gördüm. Girerken demir parçası vardı onu aldım. Ağabeyim çıkmıştı. Ben de arkasından çıktım. Diğerleri nereden kaçtı görmedim. E.Ç. silahı ağabeyime doğrulttu. Ben de demir parçasını salladım. Değip değmediğini bilmiyorum. O olduğu yere oturdu sonra ağabeyimle ben çıktık. Ağabeyimin ona bıçak vurduğunu görmedim. Ev sahibi 'ne oluyor' diye bağırdı. Ağabeyim de 'ambulansı ara' diye bağırdı" diye konuştu.

Duruşmada dinlenen E.Ç.'nin babası H.Ç. ise, "Şikayetçiyim. 20 sene büyüttük besledik. En ağır cezayı almalarını istiyorum. İnisiyatif kullanılacaksa bizim için kullanmanızı istiyoruz. Evimiz yangın yeri" diye konuşurken, annesi ise "Oğlum gün boyunca evdeydi. Yemek yiyecektik bir telefon çaldı asker gecesi vardı. 'Yemeği ayır, erken geleceğim' dedi. Saat 22.30 gibi babası aradı oğlum telefonu açmadı. Daha sonra polisler aradı. Sanıkları tanımıyorum. Benim evladıma bu kadar canice kıyacak ne yapmış" ifadelerini kullandı.

Öldürülen gencin avukatı ise olay yerinde tüfek olmadığını belirterek, "Görüntülerde E.Ç.'nin elinde silah yok. Elinde tüfek olan biri bıçakla üzerine koşan birini en azından durdurmak için kullanabilirdi. Görüntülerde de olay yerinde de tüfek bulunmadı" dedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi üzerinde 18 Ocak günü bir evde meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıktı. Pompalı tüfek ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda göğsünden bıçaklanan 1 kişi ağır yaralanırken, olaya karışanlar ise kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis; çevrede yaptığı aramalarda şüphelilerin kaçarken attığı 2 pompalı tüfeği ele geçirirken, zanlıları yakalamak için ise metruk binaları ve bahçeleri didik didik aradı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 4 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, yaralı ise hayatını kaybetti. - KAYSERİ