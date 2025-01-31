Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı, suçüstü yakalandılar
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde tümülüste kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Felahiye ilçesi Silahtar mahallesinde kaçak kazı yapıldığına dair alınan duyum üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Ekiplerce yapılan çalışmada; 1. Derece Sit Alanı olan Başhöyük Tümülüsü'nde kaçak kazı yapan M.Y., M.B., E.B. ve C.B. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli şahıslarla birlikte yaklaşık 25 metre uzunluğundaki kazı alanında ele geçirilen 1 adet invertör, 3 adet akü, 15 metre kablo, 1 adet darbeli matkap, 6 adet matkap ucu, 2 adet gaz maskesi, makara sistemi vb., 25 kalem 57 adet muhtelif malzemeler muhafaza altına alındı.