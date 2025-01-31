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Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı, suçüstü yakalandılar

Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı, suçüstü yakalandılar
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde tümülüste kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesi Silahtar mahallesinde kaçak kazı yapıldığına dair alınan duyum üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.

Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyordu, suçüstü yakalandılar

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekiplerce yapılan çalışmada; 1. Derece Sit Alanı olan Başhöyük Tümülüsü'nde kaçak kazı yapan M.Y., M.B., E.B. ve C.B. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yer: Kayseri! Kolay yoldan zengin olma hayali kuruyordu, suçüstü yakalandılar

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahıslarla birlikte yaklaşık 25 metre uzunluğundaki kazı alanında ele geçirilen 1 adet invertör, 3 adet akü, 15 metre kablo, 1 adet darbeli matkap, 6 adet matkap ucu, 2 adet gaz maskesi, makara sistemi vb., 25 kalem 57 adet muhtelif malzemeler muhafaza altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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