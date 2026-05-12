31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri'de, hakkında hırsızlık suçundan 31 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen L.U. adlı kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'hırsızlık' suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.U.'nun (34) kentteki adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. L.U., düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü kadın, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ