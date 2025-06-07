Kayseri'de Elektrikli Motosikletten Düşen Çocuk Yaralandı

Kayseri'de Elektrikli Motosikletten Düşen Çocuk Yaralandı
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, seyir halindeki elektrikli motosikletten dengesini kaybederek düşen bir çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde elektrikli motosikletten düşen çocuk yaralandı.

Olay, Bünyan ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki elektrikli motosikletin üzerinden dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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