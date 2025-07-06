Kayseri'de Düşen Kaya İki Dağcıyı Yaraladı

Kayseri'de Düşen Kaya İki Dağcıyı Yaraladı
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Kayseri'nin Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine düşen kaya parçası sonucu yaralanan iki dağcıya, JAK ve AFAD ekipleri yapılan 8 saatlik çalışma ile ulaştı. Yaralı dağcılar tedavi altına alındı.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralanarak mahsur kalan 2 dağcıya ulaşıldı. Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu sağ ulaşılan dağcılar, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yürüyüş için Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan E.K.T. ile A.K.; sabah saatlerinde inişe geçtiği sırada üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı. Mahsur kalan dağcılar; durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından jandarma arama kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri; mahsur kalan dağcılara ulaşmak için çalışma başlattı.

JAK ve AFAD ekipleri; yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan dağcılara ulaştı. E.K.T. ile A.K.; UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bulundukları yerden indirilerek ambulansla hastaneye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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