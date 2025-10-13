Haberler

Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
Kayseri'de sosyal medya üzerinden ihbar edilen drift görüntüsü sonrası polis, sürücüye 60 gün ehliyetini el koyarak 46 bin 392 TL idari para cezası uyguladı. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de polis ekiplerinin sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsünü ihbar sayarak yaptığı çalışmada, drift atan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda paylaşılan drift görüntüsünü ihbar sayarak çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Tabipler Parkı önünde drift atan sürücüyü tespit eden ekipler, sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, araç trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
