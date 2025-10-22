Haberler

Kayseri'de Deterjan Fabrikasında Zehirlenme İhbarı

Kayseri'de Deterjan Fabrikasında Zehirlenme İhbarı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir deterjan fabrikasında kimyasal maddelerden dolayı zehirlenme ihbarı üzerine ekipler gönderildi. Olayda bir işçiye oksijen verilirken, diğer olumsuzluklara rastlanmadığı bildirildi.

Kayseri'de bir deterjan fabrikasında zehirlenme ihbarı üzerine iş yerine giden ekipler büyük bir olumsuzlukla karşılaşmazken, 1 işçiye oksijen verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde'de toz ve sıvı deterjan üretimi yapılan HES Deterjan Fabrikası'nda işe yeni başlayan bir işçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne fabrikada kimyasal maddelerden dolayı zehirlenen işçilerin olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de solunumu düşen bir işçiye ayakta oksijen verdi. AFAD ekiplerince fabrikada yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Yapılan incelemelerin ardından ekipler fabrikadan ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
