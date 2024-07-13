Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 kişi, eski ortağının Subaşı Mahallesindeki çiftliğini bastı. Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü.

SU KUYUSUNU DA ATEŞE VERDİLER

Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.