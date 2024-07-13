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Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

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Kayseri'de eski ortaklarının çiftliğini basan şahıslar, bir eşeği keserken 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Dehşet anları çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 kişi, eski ortağının Subaşı Mahallesindeki çiftliğini bastı. Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü.

SU KUYUSUNU DA ATEŞE VERDİLER

Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Ortaklarının çiftliğini basıp 1 eşeği keserek, 5 atı da zehirleyerek öldürdüler

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Kayseri İncesu Hayvan Hakları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (29)

arabulucu avukat:

Ceza yok İslam yok . Sorsan her türlü kahramanlık var

129
23
yanıtYanıtla
Hayat kısa kuşlar uçuyor null:

İslamı niye karıştırıyorsun şimdi .

yanıt44
yanıt24
Fuat Gençoğlu:

islam konusuna nasıl vardın avukat?

yanıt33
yanıt19
Benim Kkk:

Siyasal islamin kendisi bu hale getirdi seriat gelse ne olurdu acaba

yanıt33
yanıt21
Hek Tor:

Kayseri denince önce bir duracaksın, düşüneceksin, iki adım geri gidip tekrar düşüneceksin... Karar verdiğinde ya ters dönüp uzaklaşacak yada yiğitliğe ÇÖP sürdürmeden yola devam edeceksin; o zaman da Allah seni korusun demek düşer bizlere.

yanıt12
yanıt3
Hek Tor:

.... Haaaa Adana, Urfa ve Trabzon da dahil yazdığıma.

yanıt10
yanıt1
Abdulbaki null:

Derdiniz İslamla değil mi?

yanıt2
yanıt0
faruk merttürk:

İzmir'e bu yakışır.

9
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yanıtYanıtla
Cemal Koyun:

insan bu kadar nasıl vahşileşiyor hayvanlara öldürmekle intikammı aldın için serinledimi

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0
yanıtYanıtla
Namik Ayyilmaz:

İki cehndem var Allah herkesin hak ettiğini verecek bun şüphe yok ! Ama bu dünyada cezasını çeksinler Her kim kasıt ile suç işler ise ver cezayı

47
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