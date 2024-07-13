Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
Kayseri'de eski ortaklarının çiftliğini basan şahıslar, bir eşeği keserken 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Dehşet anları çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 kişi, eski ortağının Subaşı Mahallesindeki çiftliğini bastı. Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü.
SU KUYUSUNU DA ATEŞE VERDİLER
Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.