Parkta çay içtiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak üzerinde bulunan park kana bulandı. Parkta çay içen arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇAY İÇTİĞİ ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine B.C, yanında taşıdığı bıçakla arkadaşı Yasin D'ye (46) saldırdı. Yasin D, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken B.C. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Yasin D'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yasin D.

SALDIRGAN YAKALANDI

Şüpheli B.C. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yasin D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.