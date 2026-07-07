Haberler

Görevlinin karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Görevlinin karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin oturduğu binada apartman görevlisi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldüren emekli başçavuş İlhan Ş.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada avukat, sanığın ayrı ayrı yargılanmasını talep etti.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin oturduğu binada apartman görevlisi Melek Gül'ü öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi.

Melikgazi İlçesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'nin oturduğu binaya gelerek, binada apartman görevlisi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldüren Emekli Başçavuş İlhan Ş.'nin yargılanmasına Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Melek Gül'ün eşi E.G. ve avukatı ile İlhan Ş.'nin avukatı katıldı. Adli Tıp Kurumu raporu için İstanbul'a götürülen İlhan Ş., dönüş yolunda olduğu için duruşmaya katılamadı. Duruşmada söz alan E.G.'nin avukatı bir önceki duruşma sonrasında İlhan Ş.'nin eşi Y.Ş.'nin öldüren Melek Gül'e ağır hakaretler bulunduğu için Cumhuriyet Savcılığı'na şikayetçi olduklarını dile getirdi. Avukat, konuyla ilgili soruşturma başladığını belirterek, aralarında doğan husumet nedeniyle İlhan Ş.'nin Melek Gül'e yönelik eyleminden ve boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'ye yönelik eylemi nedeniyle ayrı ayrı yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

Karşılamada dikkat çeken diyalog! Uçağını işaret edip bunu söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına bıçaklı saldırı!

Belediye başkanına bıçaklı saldırı!
Trump'ın kalacağı otelde üst düzey güvenlik! Balistik korumalı zırhlı oda hazırlandı

Trump'ın kalacağı otelde görülmemiş hazırlık! Odanın özelliği şaşırttı
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası

Biri bu sapığı durdursun! İki kez istismar etti yetmedi bir de kaçırdı
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yüz milyonlarca dolarlık imza atıldı
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı

Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı, bir de başında bekledi!
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

Ümit Özdağ'ın rozet taktığı CHP'li başkandan jet açıklama