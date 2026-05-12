Amca yeğen kavgasında baba ve oğula ayrı ayrı ceza

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde amca yeğen arasında çıkan kavgada baba B.T. ve oğlu A.T., kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasından 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kavga sırasında silahların kullanılması nedeniyle yargılama süreci devam ederken, avukatlar arasında meşru müdafaa tartışmaları yaşandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ocak ayında meydana gelen olayda; B.T. ile amcası Ö.T. arasında yaşanan kavgada silahlar konuşunca konu yargıya taşınmıştı. İddiaya göre; baba B.T. ve oğlu A.T., Ö.T.'nin evine gelerek önce silah ateş açmış, ardından da üzerine araç sürmüşlerdi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu konuyla ilgili yargılamaya Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tarafların katılmadığı duruşmada, Ö.T.'nin avukatı kasten yaralama suçunu kabul etmediklerini dile getirirken, B.T. ve A.T.'nin avukatı ise silah sıkmanın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti savcılık mütalaasından sonra bir ara talep etti. Aranın ardından açıklanan kararda, Ö.T.'nin kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasının meşru müdafaa olmasından dolayı beraatına, Ö.T.'nin eşinin silahını kullanmasından 1 yıl 15 gün cezalandırılmasına, silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay cezalandırılmasına ama iki ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, F.T. içinde için de yaralamadan kaynaklı para cezasına çarptırılmasına, yine bu ceza için de hükmün uygulanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Karşı tarafta yer alan yeğen B.T. ve oğlu A.T.'ye ise kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasından ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. Mahkeme ayrıca B.T. hakkında mala zarar vermekten 3 ay, ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan ise 1 yıl 15 gün ceza verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Nuri Aktaş:

atatürk zamanında böyle aile içi çatışmaları hukuk devletiyle çözerlerdi, şimdi silah kullanmaya başlamışız ne yazık.

Haber YorumlarıOktay Oktay:

meşru müdafaa diyolar ama adam evine gidip silah açıyosun, o zaman herkes diyebilir ya meşru müdafaydı. mahkeme bi karar versin bi vermeyim falan yapıyo. ne oluyo bu ülkede ya bu kararlar anlaşılmıyo

Haber YorumlarıErkan Kılıç:

silah ateş açıp araç sürüyorlar da baba oğula 7.5 yıl mı veriliyor, bu kadar mı ceza yeter acaba?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

