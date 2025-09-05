Kayseri'de Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Girdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü sürücü tramvay yoluna girdikten sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra olay yerine gelen sürücü 1.40 promil alkollü çıkarken, ehliyetine el konularak idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, S.Ç., idaresindeki 38 AGG 066 plakalı otomobille tramvay yoluna girdi. Kazanın ardından S.Ç. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin intikal etmesinin ardından S.Ç. olay yerine geri dönerken, yapılan kontrollerde S.Ç.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.Ç.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. S.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ