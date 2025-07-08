Kayseri'de Alkol Kavgası: Bir Şahıs Felç Kaldı, Diğeri Cezaevine Girdi

Kayseri'de parkta alkol alan iki kişinin kavgası; şahıslardan birinin felç kalmasına diğerinin de cezaevine girmesine neden oldu.

Kayseri'de TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki bir parkta alkol alan şahısların kavgasının ardından T.K.'nın (27) sağ tarafının felçli kalmasına neden olan olayın davası 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesinin ardından Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Bugün yapılan duruşmada şikayetçi T.K. ve tutuklu sanık Y.K.T. (20) hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Y.K.T., askerden geldikten sonra arkadaşlarını görmek için parka gittiğini, parkta ağabeyinin arkadaşlarının içki içtiğini, kendisinin de onlara katıldığını daha sonra şaka ile başlayan olayın kavgaya dönüştüğünü ve T.K.'nın ailesine küfür ettiğini belirterek; "Kavga sırasında yere düştüm. Yerde bulunan içki şişesini fırlattım. Hava karanlıktı ben görmedim ama arkadaşlar T.K.'nın kafasının kanadığını söyledi, beni de olay yerinden uzaklaştırdılar. 1 saat kadar sonra T.K. ağabeyimi aradı, görüşmek istediğini söyledi. Birbirimize sarıldık, helalleştik. Daha sonra kendisi rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılmış. Ben olayın bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum" dedi. T.K. ise Y.K.T.'nin kendisine 'Sen C.'nin yalakasısın' dediği için kavga çıktığını belirterek, "Hastaneye gittim, pansuman yapıp eve gönderdiler. Sonra sağ tarafımdan felç geçirdim" dedi.

Y.K.T.'nin avukatı ise T.K.'nın gittiği hastanede pansuman yapıp gönderildiğini, herhangi bir tetkikin yapılmadığını belirterek bu durumda hastanenin ağır ihmali olduğunu iddia etti. T.K.'nın ilk hastaneden gelmesinin ardından sanık Y.K.T. ile sarılıp helalleştiğini belirten sanık avukatı olayın kasten öldürmeye teşebbüsten değerlendiremeyeceğini ifade etti.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi amacıyla davayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ