Kayseri'de 750 Kilo Bandrolsüz Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada; 750 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri- Malatya karayolu Solaklar Yol Kontrol Noktasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir otobüste arama yaptı. Çay ve tütün tespit köpeğinin yolcu otobüsüne tepki vermesi sonucu yapılan aramada; 750 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün geçirildi.

Ele geçirilen tütüne el konulurken, adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ