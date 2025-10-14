Haberler

Kayseri'de 74 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde, 74 yaşındaki Y.S., yalnız yaşadığı evinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede ölümünün normal olduğu belirlendi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 74 yaşındaki adam, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Yeşilevler 3. Sokak'ta bulunan 5 katlı binada ikamet eden Y.S.'den (74) haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları Y.S.'yi hareketsiz halde yatarken bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saplık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Y.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen adli tabip tarafından yapılan kontrollerde Y.S.'nin ölümü normal ölüm olarak değerlendirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar

''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekilecekleri açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.