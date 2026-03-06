Haberler

Kayseri'de 5. kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Kayseri'de 5. kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 31 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs, 5. katta bulunan evinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5'nci kattaki evinin penceresinden atlayan şahıs hayatını kaybederken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu İ.H. (31) 5'nci kattaki evin penceresine çıktıktan sonra balıklama atladı. Şahıs kafa üstü yere çakılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İ.H.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şahsın 5'nci kattan balıklama atladığı görüntülerde güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

Rubio Arap mevkidaşlarına savaşın ne kadar süreceğini açıkladı
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Bir kentimizde sokağa çıktılar! ABD ve İsrail'e öfke kustular