Kayseri'de 21 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Hatay'dan yola çıkartılan ruhsatsız tabancaların Kayseri'ye sevk edileceği bilgisi alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde; F.G. yakalandı. F.G.'nin aracında yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. F.G. hakkında; 'Silah Kaçakçılığı' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; " Hatay İl Emniyet Müdürlüğü personeline ortak çalışmalarından dolayı teşekkür eder başarılarının devamını dileriz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ