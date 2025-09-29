Haberler

Kayseri'de 21 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay'dan Kayseri'ye sevk edilmeye çalışılan 21 adet ruhsatsız tabancayı ele geçirdi. Operasyonda F.G. isimli bir kişi yakalandı ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Hatay'dan yola çıkartılan ruhsatsız tabancaların Kayseri'ye sevk edileceği bilgisi alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde; F.G. yakalandı. F.G.'nin aracında yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. F.G. hakkında; 'Silah Kaçakçılığı' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; " Hatay İl Emniyet Müdürlüğü personeline ortak çalışmalarından dolayı teşekkür eder başarılarının devamını dileriz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
