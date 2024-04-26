Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 2 Ton Kimyasal Madde Ele Geçirildi, 12 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle alakalı 30'ar yıl hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve içlerinde iş adamı Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık İ.E. ve bazı sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklardan İ.K.'nin akıl sağlığı raporunun beklendiğini belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle alakalı 30'ar yıl hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve içlerinde iş adamı Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.E. ve bazı sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklardan İ.K.'nin akıl sağlığı raporunun beklendiğini belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmalarda; depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirildi. Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu dosyada E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Eraslan Kayseri Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128104 #128105 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gelecek? ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı (HD) izleme linki! Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title