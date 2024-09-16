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Kayseri'de 19 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, 13 Şüpheli Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri, 8-15 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarla 19 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı. 13 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Ayrıca kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine de işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; meydana gelen 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken; 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8-15 Eylül tarihleri arasında çalışmalar yürüttü. 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanuna muhalefet olaylarında; 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kapsam dışı bıçak, 123 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken; 13 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 adet çalıntı otomobil ve 2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 2 otomobil ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken; kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa 19 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise; toplam 202 yıl 10 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 173 şahıs yakalandı, 64 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa kayseri Eylül Polis Suç

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