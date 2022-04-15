Girdiği evden 12 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız, yakalanınca yüzünü böyle gizlemeye çalıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Girdiği evden 12 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız, yakalanınca yüzünü böyle gizlemeye çalıştı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kayseri'de bir evden 12 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan G.M. adlı kadın, operasyonla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan kadının kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde girdiği evden 12 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan G.M. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Bu kapsamda G.M., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan kadınınkendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce yüzünü saklayamaya çalıştığı görüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Evden 12 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı

Evden 12 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - 3. Sayfa

Türk Lirası, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title