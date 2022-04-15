Girdiği evden 12 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız, yakalanınca yüzünü böyle gizlemeye çalıştı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de bir evden 12 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan G.M. adlı kadın, operasyonla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan kadının kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde girdiği evden 12 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan G.M. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Bu kapsamda G.M., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan kadınınkendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce yüzünü saklayamaya çalıştığı görüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - 3. Sayfa