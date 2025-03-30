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Kaynarca'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kaynarca'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3'ü çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Kaynarca ilçesi Kertil Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PFF 61 plakalı otomobil ile 41 ASU 083 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 3'ü çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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