Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan davasının 2 numaralı sanığı cezaevinde intihar etti
İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Uçak, AVM yakınına düştü: Çok sayıda can kaybı var
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç

Kaynarca'da Ters Şeride Giren Otomobil Motosikletle Çarpıştı

Kaynarca'da Ters Şeride Giren Otomobil Motosikletle Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ters şeride giren bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken kazanın ardından, kaybettiği motosikletinin değeriyle ilgili öfkeli bir şekilde tepki gösterdi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iddiaya göre ters şeride giren otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Aldığı yarayı adeta unutup motosikletinin derdine düşen sürücü, '300 bin TL gitti' diye bağırarak otomobil sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Yaralı motosiklet sürücüsünü polis ve çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Kaza, Kaynarca ilçe merkezinde meydana geldi. Ters şeride girdiği iddia edilen Y.K. kontrolündeki 54 PE 395 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile, Y.H. idaresindeki 54 ACH 426 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Y.H. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletinin derdine düşen yaralı motosiklet sürücüsü, '300 bin TL gitti' diye bağırarak otomobil sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilen motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
img

Aday krizinde yeni perde! Kılıçdaroğlu'ndan sert uyarı
img

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini 'büyük' aşkı için katletmiş

17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

Yüksel Güran ve Enes Güran için yeni karar!
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.